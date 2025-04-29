Марина и Сергей Головкины представят в Рязани спектакль «Все слова любви»

28 апреля в Рязанском музыкальном театре состоялся предпоказ спектакля-концерта «Все слова любви» (12+). Это трогательные зарисовки о любви в самых разных её проявлениях.

Главные роли исполнили Марина и Сергей Головкины, которые не просто играют влюблённых на сцене, но и в жизни являются примером крепкой и дружной семьи. Идея спектакля родилась ещё во время пандемии, когда артисты разыгрывали небольшие сценки, чтобы поддержать зрителей на карантине. Марина и Сергей вместе на сцене уже 15 сезонов. Они очень рады, что им разрешили поделиться своими чувствами с помощью спектакля. Название тоже выбрано неслучайно: оно является строчкой из песни «Вечная любовь», именно её Головкины впервые исполнили вместе.

«Это первая песня, которую мы исполнили, и когда нам предложили это название, мы просто не смогли от него отказаться», — поделилась Марина Головкина.

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Изначально задумывался концерт, но режиссёр-постановщик Урсула Макарова превратила его в настоящий спектакль, наполненный глубокой историей. В основу постановки легли произведения Михаила Зощенко, а также культовые песни 70–80-х годов, знакомые зрителям всех возрастов.

«Эта история о том, как люди любят друг друга, как они знакомятся, как они расстаются, к сожалению, тоже», — рассказала Урсула Макарова.

Зрителей ждёт не только прекрасная музыка, но и живые эмоции, танцы, перевоплощения, а самое главное, искренняя игра артистов, для которых любовь не просто роль, а часть жизни.