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Пятница, 24 июня, 2022

Мария Захарова о словах Бербок: Безграмотная и циничная ложь

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Мария Захарова о словах Бербок: Безграмотная и циничная ложь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова немецкой чиновницы.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия».

Безграмотная и циничная ложь.

  1. Использовать голод в качестве оружия — это как раз в истерических традициях Германии.
  2. С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров (по данным авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ), усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро. Не похоже, что бы немецкие власти на деле, а не на словах, сильно волновали проблемы потенциального голода.
  3. Анналена, главное не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием.

Ранее слова Бербок прокомментировал Дмитрий Медведев.

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