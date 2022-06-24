Мария Захарова о словах Бербок: Безграмотная и циничная ложь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова немецкой чиновницы.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия».
Безграмотная и циничная ложь.
- Использовать голод в качестве оружия — это как раз в истерических традициях Германии.
- С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров (по данным авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ), усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро. Не похоже, что бы немецкие власти на деле, а не на словах, сильно волновали проблемы потенциального голода.
- Анналена, главное не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием.
Ранее слова Бербок прокомментировал Дмитрий Медведев.