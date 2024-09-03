Мария Богачева участвует в Паралимпийских играх в Париже

Толкательница ядра Мария Богачева из Сасова участвует в Паралимпийских играх в Париже. Об ее участии с соревнованиях пишет министерство спорта Рязанской области.

2 сентября она заняла 6 место в толкании ядра. Отмечается, что на этих соревнованиях она показала свой лучший результат 7,09 метра.

Мария Богачева — спортсмен-легкоатлет, спортсмен-инструктор ЦСП, воспитанница СШОР ЦСК. Финалом она осталась довольна. Спортсменка отметила большую поддержку десятков тысяч зрителей.

— Результаты у соперниц стали чуть‑чуть поменьше. Это тоже вдохновляет — есть возможность спрогрессировать, подтянувшись к ним, — говорит Мария.

7 сентября Мария Богачева участвует в соревнованиях по метанию копья. Тренировки у нее проходят каждый день. Тренирует ее Юлия Богачева.

