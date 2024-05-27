Маньяка, более 1000 раз изнасиловавшего девушку в плену, могут не посадить

Челябинского маньяка Владимира Ческидова могут отправить на принудительное лечение, поскольку у него диагностировали шизофрению, пишет SHOT.

Следствие считает, что в момент злодеяний мужчина не отдавал отчет своим действиям. Решение вынесет суд.

По данным телеграм-канала, злоумышленник, 14 лет держал в плену девушку и изнасиловал ее более 1000 раз. Он похитил жертву, когда ей было 19 лет. При этом Ческидов закрыл потерпевшую на замок, а на окна установил решетки. Однажды ей удалось убежать.

При этом задержанный после этого заявил, что «все было по любви».

Еще одну жертву извращенец убил и расчленил.