Понедельник, 27 мая, 2024

Маньяка, более 1000 раз изнасиловавшего девушку в плену, могут не посадить

Автор: powder

Опубликовано

Челябинского маньяка Владимира Ческидова могут отправить на принудительное лечение, поскольку у него диагностировали шизофрению, пишет SHOT.

Следствие считает, что в момент злодеяний мужчина не отдавал отчет своим действиям. Решение вынесет суд.

По данным телеграм-канала, злоумышленник, 14 лет держал в плену девушку и изнасиловал ее более 1000 раз. Он похитил жертву, когда ей было 19 лет. При этом Ческидов закрыл потерпевшую на замок, а на окна установил решетки. Однажды ей удалось убежать.

При этом задержанный после этого заявил, что «все было по любви».

Еще одну жертву извращенец убил и расчленил.

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