11 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Елены Константиновны Данилиной (до замужества Рождественской) – мамы нашего постоянного автора Евгения Данилина.

Слово о краеведении

Без ложной скромности скажу, что знатоки считают меня одним из лучших рязанских краеведов. Не мне судить, на сколько эта оценка правильна. Но почти три десятилетия исследовательской работы в различных библиотеках и архивах просто не могли не сказаться на результатах. Которые в сильно сокращенном виде можно видеть в том числе и в моих статьях, регулярно публикующихся на сайте РИА 7info.

Одни люди называют меня краеведом, другие – историком. А разница между этими понятиями невелика (краевед – это историк, изучающий судьбу родного края). Зачастую некий дотошный краевед владеет даже более значительными знаниями о своей малой родине, нежели кандидат, или даже доктор исторических наук (таким человеком, на мой взгляд, является глубоко уважаемый мною исследователь рязанского края Андрей Азовцев).

Есть и у меня некоторые краеведческие открытия, о которых не ведали даже маститые историки. И заслуга эта в большей степени принадлежит не мне, а моей покойной ныне маме. Потому что именно она с самого раннего детства привила мне любовь к краеведению. А когда я уже всерьёз увлёкся этим занятием, сообщила мне некоторые неизвестные историкам сведения, которые научно подтвердились.

Внучка княжны

Мама моя, Елена Константиновна, до замужества носила фамилию Рождественская. Родилась она в Рязани 11 ноября 1923 года. Её отец, Константин Васильевич Рождественский, до октябрьских событий 1917 года был управляющим в помещичьем имении Соколовка, которое принадлежало тогда его троюродному брату, купцу Михаилу Ивановичу Рождественскому (в своё время я передал свой текст на эту тему и копии фотоматериалов для создания музея в школе №38, расположенной в Соколовке; этим занималась тогда психолог Ольга Михайловна Молоткова).

В советское время Константин Васильевич Рождественский трудился в статистическом управлении, а затем возглавлял один из отделов обувной фабрике «Победа Октября». Его супруга, Наталья Александровна (в девичестве Филиппова), происходила из знатной дворянской семьи (её мать – урожденная княжна Анна Николаевна Барятинская). Когда бабушка Наташа умерла, мне было всего полтора года. Но по рассказам родителей знаю, что она закончила в Рязани Мариинскую гимназию. В совершенстве владела несколькими иностранными языками. Это знание она передала и своей дочери Елене (у мамы была ещё сестра Татьяна 1912 года рождения (умерла в возрасте 1 года 3 месяца) и семеро братьев: Борис (1910), Владимир (1911), Евгений (1914), Владислав (1915), Николай (1918), Александр (1921, умер в младенчестве) и Юрий (1925). Из шести участвующих в Великой Отечественной войне братьев в живых осталось только двое).

Мама в 1946 году окончила Московский институт мясомолочной промышленности и всю жизнь работала мастером на Рязанском мясокомбинате. В 1947 году была выбрана депутатом горсовета, но в дальнейшем от этой должности отказалась (в Коммунистическую партию она никогда не вступала, да и советскую власть, очень мягко говоря, недолюбливала).

Насколько помню, мама всегда занималась самообразованием по самым различным темам и знаниями обладала поистине энциклопедическими. А многие её устные рассказы о прошлом Рязанского края я до сих пор использую в качестве материала для моих статей краеведческой направленности.

На Храповском кладбище

А какая у мамы была любовь к жизни! Ведь скосил её только шестой (!) по счёту обширный инфаркт.

Умерла она в Рязани, в больнице скорой медицинской помощи 7.07.2007 года (знаменательная дата, на которую многие молодые люди планировали свои свадьбы). Похоронена рядом с мужем, ветераном Великой Отечественной войны Данилиным Дмитрием Акимовичем на Храповском кладбище.

При жизни краеведческим публикациям моим в различных СМИ мама радовалась. И просила меня занятие это не оставлять. И этот её завет я до сих пор исполняю.

Евгений Данилин