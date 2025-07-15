Малоподвижный атмосферный фронт хозяйничает в Рязанской области

Малоподвижный атмосферный фронт продолжает хозяйничать в Рязанской области. Об этом утром 15 июля написал в телеграм-канале синоптик Роман Степанов.

По словам специалиста, в ночь на вторник грозы были практически во всём регионе, а дожди регистрировали только метеостанции в Рязани и Михайлове. Сообщается о выпадении 9 миллиметров осадков.

Сегодня днём в Рязанской области сохранится тёплая погода с высокой влажностью, местами возможны ливни, шквалы и град.

Степанов призывает рязанцев быть осторожными.