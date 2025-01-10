Малков: Рязанская область будет развивать новые виды спорта вместо участия в КХЛ

Правительство Рязанской области пока не заинтересовано в появлении клуба в КХЛ, сообщил ТАСС губернатор Павел Малков.
Сейчас хоккейный клуб «Рязань-ВДВ», выступающий в ВХЛ, находится в числе лидеров турнира и собирает полные трибуны. По словам Малкова, пока планов подняться уровнем выше нет.
Губернатор рассказал, что наметил для себя пять видов спорта, которые должны выйти в регионе на принципиально новый уровень. Плюс продолжится поддержка направлений, которые уже популярны в Рязанской области.
Какие виды планируется развивать сильнее, глава региона не уточнил.
По словам Павла Малкова, выйти в КХЛ не сложно, вложив большие средства, купив мастеровитых игроков.
Отметим, что Павла Малкова часто можно видеть на матчах ХК «Рязань-ВДВ». Он лично поддерживает команду на трибунах.
Ранее в Минспорта региона объяснили, почему рязанская команда не сможет играть в КХЛ.