Малков: Рязанская область будет развивать новые виды спорта вместо участия в КХЛ

Правительство Рязанской области пока не заинтересовано в появлении клуба в КХЛ, сообщил ТАСС губернатор Павел Малков.

Сейчас хоккейный клуб «Рязань-ВДВ», выступающий в ВХЛ, находится в числе лидеров турнира и собирает полные трибуны. По словам Малкова, пока планов подняться уровнем выше нет.

Губернатор рассказал, что наметил для себя пять видов спорта, которые должны выйти в регионе на принципиально новый уровень. Плюс продолжится поддержка направлений, которые уже популярны в Рязанской области.

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Какие виды планируется развивать сильнее, глава региона не уточнил.

По словам Павла Малкова, выйти в КХЛ не сложно, вложив большие средства, купив мастеровитых игроков.

— Для нас же важнее создать систему подготовки, чтобы дети имели возможность заниматься видами спорта, развиваться и делать в них карьеру. Поэтому мы не ставим задачу выйти в КХЛ — мы ставим задачу подготовить игроков для нашей команды в ВХЛ с самого нуля, — цитирует губернатора ТАСС.

Отметим, что Павла Малкова часто можно видеть на матчах ХК «Рязань-ВДВ». Он лично поддерживает команду на трибунах.

Ранее в Минспорта региона объяснили, почему рязанская команда не сможет играть в КХЛ.