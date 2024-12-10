В Минспорта объяснили, почему ХК «Рязань-ВДВ» не сможет играть в КХЛ

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» в текущих условиях не сможет принимать участие в Континентальной хоккейной лиге. Это следует из ответа Минспорта Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова.

Приводим текст сообщения полностью.

«Хоккейный клуб „Рязань-ВДВ“ принимает участие в Чемпионате России по хоккею среди мужских команд — Всероссийской хоккейной лиге — с текущего года в высшем по рангу официальном спортивном соревновании по хоккею с шайбой в Российской Федерации. Финансирование клуба достаточное для его выступления в данной лиге.

Континентальная хоккейная лига более не является официальным спортивным соревнованием и несёт статус коммерческого проекта „профессионального“ спорта. Для участия клуба в розыгрыше Кубка КХЛ необходимо выполнение огромного количества требований и регламентов, в первую очередь к ледовой арене, которая должна иметь не менее 5 500 индивидуальных зрительских мест. В настоящее время в регионе отсутствует ледовый дворец спорта такой вместимости, а строительство нового не планируется.

Кроме того, участие в КХЛ сопряжено с большим объёмом финансовых расходов по содержанию команды, наличие которых невозможно без привлечения клубом титульных спонсоров».