Малков рассказал о планах благоустройства Рязани

В 2025 году в Рязанском кремле планируется благоустройство сквера на набережной. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира 29 августа.

По его словам, в настоящее время в кремле ведутся масштабные работы: заменяется мощение, прокладываются новые дорожки, ремонтируется освещение, приводятся в порядок памятники архитектуры.

Помимо Рязанского кремля, благоустраивается и центр города. Недавно открылся обновленный участок Лыбедского бульвара. Также объявлены конкурсы на благоустройство участка в районе молодежного креативного пространства и на улице Леволыбедской — от кремля до цирка.

«Весь этот большой район благоустраивается. Все знаковые места приводим в порядок и объединяем большим маршрутом», — отметил Павел Малков.

Кроме того, губернатор пообещал в 2025 году провести работы по благоустройству лестницы на Новослободской улице, на состояние которой жаловались жители в комментариях к эфиру.