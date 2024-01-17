Малков поручил решить проблему с низкой температурой в рязанских детсадах

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства поручил решить проблему с пониженной температурой воздуха в детсадах. На это жаловались жители в соцсетях.

Глава региона поручил министерству ТЭК и ЖКХ провести в социальных объектах анализ теплопроводности стен и предложить меры, которые помогут избежать проблем в дальнейшем.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост отметил, что анализ можно провести с помощью тепловизоров, который уже применяли при ремонте теплосетей.