Малков: Экономика Рязанской области показывает очень хорошую устойчивость в условиях санкций

Губернатор Павел Малков и заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов провели региональное совещание по вопросам поддержки и стимулирования экономической активности, внедрения механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Рязанской области.

На совещании шла речь о перспективах экономического развития Рязанской области, результатах мероприятий национального проекта «Производительность труда», других федеральных программ, работе с инвесторами, преимуществах СЗПК. Обсуждались предложения региона по доработке системы мер поддержки инвесторов. В работе приняли участие члены Правительства Рязанской области, руководители исполнительных органов власти, администраций районов, общественных организаций, институтов поддержки бизнеса, представители ведущих компаний реального сектора экономики региона.

Губернатор Павел Малков отметил, что такие рабочие встречи имеют большую ценность, помогают предметно рассмотреть важные вопросы, продемонстрировать возможности региона.

«Экономика Рязанской области показывает очень хорошую устойчивость в условиях санкций. Поэтапно адаптируется к новым условиям. Рост есть в каждой отрасли, – сказал Павел Малков. – Мы не отказываемся ни от каких планов развития. Выполняем все поручения Президента, связанные, в том числе, с импортозамещением. Есть потенциал для дальнейшего экономического роста. Оказывается серьезная федеральная поддержка».

Павел Малков подчеркнул, что в регионе высокая предпринимательская активность. Инвесторы активно пользуются мерами поддержки, оценили площадки с подготовленной инфраструктурой. Нацпроект «Производительность труда» дает хорошие возможности для развития. В проекте – почти 80 предприятий области. Механизм СЗПК Губернатор назвал очень значимым и перспективным проектом, привлекательным для инвесторов.

«Спасибо Минэкономразвития России за содействие в решении важных для нас вопросов. За понимание наших проблем, своевременную и очень значимую поддержку. Рассчитываем на нее и в дальнейшем», – добавил Губернатор.

СЗПК предоставляет гарантию неизменности условий реализации инвестпроекта и возможность компенсации инфраструктурных затрат. Регион же получает возможность создать на территории новое производство за частные средства. Заместитель Министра экономического развития Мурат Керефов отметил: «Механизм СЗПК был усовершенствован под руководством Первого Вице-премьера Андрея Белоусова. Регионы получили больший контроль над бюджетными обязательствами, а бизнес возможность учитывать заемные средства в объеме основных инвестиций. Налоговый мониторинг обеспечил прозрачность и упростил возмещение инфраструктурных затрат. На сегодня во всех субъектах РФ принята нормативная база, и бизнес может претендовать как на заключение федерального СЗПК, так и регионального, с пониженным порогом инвестиций и упрощенным порядком заключения».

Мурат Керефов высоко оценил динамику экономического роста Рязанской области, результаты реализации нацпроекта на предприятиях, ряд из которых он посетил в ходе поездки. Работу Рязанской области по внедрению регионального инвестиционного стандарта Мурат Керефов назвал одной из лучших практик в стране. «Рязанская область полностью готова работать с инвесторами, выстраивать эффективный диалог с бизнесом. Есть высокая заинтересованность в реализации механизма СЗПК. Мы оцениваем очень высоко инвестиционную активность области. На ее территории планируются к реализации крупные масштабные проекты, значимые как для региона, так и для страны», – сказал заместитель Министра экономического развития России. Он добавил, что в этом направлении регион получит необходимую поддержку.