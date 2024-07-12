Максиму Калинову вернули статус адвоката

Совет Федеральной палаты адвокатов принял решение вернуть статус адвоката Максиму Калинову. Об этом пишет газета Metro.

Информацию 7info подтвердил сам Калинов, предоставивший соответствующие документы. Решение адвокатской палаты Рязанской области от 16 октября 2023 года о прекращении статуса отменено, дисциплинарное производство в отношении юриста прекращено.

По данным газеты Metro, ФПА РФ возвращает статус адвоката Калинову в третий раз за год.

Максим Калинов был одним из адвокатов, представлявших интересы семьи Елены Логуновой во время расследования убийства рязанки.