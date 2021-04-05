Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»

«Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям.
На данный момент платформа прошла тестирование в более 1 000 школ 15 субъектов РФ, ее возможностями успешно пользуется более 28 тыс. человек. Пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Сферум» основан на технологиях социальной сети «ВКонтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.
Основные возможности «Сферума»:
Простая и безопасная регистрация благодаря использованию единого центра авторизации VK Connect. В будущем появится регистрация учетной записи через портал госуслуг, что позволит надежно идентифицировать учеников и учителей.
Групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.
Чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.
Сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.
В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.
В дальнейшем в «Сферуме» можно будет проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тысяч участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками. Кроме того, на платформе скоро смогут регистрироваться пользователи, пока не имеющие собственного мобильного телефона, — эта опция важна для школьников младших классов.
«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.