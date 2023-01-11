Магазины Puma могут снова открыться в России

Магазины со спортивной одеждой и обувью немецкого бренда Puma могут вернуться к работе в РФ. Об этом «Известиям» 11 января рассказал источник на рынке торговой недвижимости.

Речь идет о ТЦ, которые расположены в Москве, хотя пока такие сведения поступают не от знаковых объектов в столице, сказал собеседник издания. Именно с торговыми центрами представители компании ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в столице монобрендовой розницы. Но отечественная команда немецкого продавца еще не сообщила собственникам: бренд готов возобновить продажи, чтобы остаться в России, либо сделать распродажу перед уходом.

Согласно данным СПАРК, форма собственности «Пума Рус» в России до сих пор не менялась. Эта компания по-прежнему принадлежит двум юридическим лицам из Германии и Австрии: Puma SE, Austria Puma Dassler Gessellschaft.

До марта 2022 года компания развивала в России монобрендовую розницу в 21 городе, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Волгограде, Воронеже. Так, к примеру, в столице Puma точки работали в 36 торговых центрах, это «Европейский», «Метрополис», «Охотный ряд», «Кунцево плаза», «Отрада», «Капитолий» на Вернадского и другие. «Известия» запросили комментарии у знаковых ТЦ.

Но весной 2022 года ритейлер притормозил развитие своих магазинов на арендованных площадях. Хотя компания не направляла собственникам помещений уведомления о том, что полностью прекращает работу и намерена разорвать договоры аренды.

Действительно, магазины под брендом немецкой компании готовятся к открытию, такие планы есть, рассказал другой источник издания — один из брокеров коммерческой недвижимости. По его словам, торговые точки бренда могут открыть двери уже летом этого года. Российское и международное подразделения Puma не ответили на запрос «Известий». Ранее в РФ возобновились продажи другого бренда спортивной одежды и обуви — Reebook, компания сменила собственника на турецкую Flo. Этот ритейлер переименовал розницу на Sneaker Box.