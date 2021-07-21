«М5 Молл» научит экологичному шоппингу

ТРЦ «М5 Молл» запустил экомарафон совместно с проектом «Собиратор» –экспертами по раздельному сбору, переработке и экологичному образу жизни. Команда торгового комплекса создала цикл видеоуроков, которые подскажут покупателям, как сделать поход по магазинам более экологичным.
В видеороликах про осознанное потребление «М5 Молл» и «Собиратор» не только рассказывают про основные правила экологичности, но и дают возможность выполнять несложные задания, а также участвовать в розыгрыше ценных призов от ТРЦ. Для этого необходимо выполнять задания, которые есть в конце каждого видеоурока, и делиться успехами в социальных сетях с хештегом «экопокупки М5Молл».
Более подробную информацию о ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальных страницах торгового комплекса в социальных сетях