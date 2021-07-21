«М5 Молл» научит экологичному шоппингу

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ТРЦ «М5 Молл» запустил экомарафон совместно с проектом «Собиратор» –экспертами по раздельному сбору, переработке и экологичному образу жизни. Команда торгового комплекса создала цикл видеоуроков, которые подскажут покупателям, как сделать поход по магазинам более экологичным.

В видеороликах про осознанное потребление «М5 Молл» и «Собиратор» не только рассказывают про основные правила экологичности, но и дают возможность выполнять несложные задания, а также участвовать в розыгрыше ценных призов от ТРЦ. Для этого необходимо выполнять задания, которые есть в конце каждого видеоурока, и делиться успехами в социальных сетях с хештегом «экопокупки М5Молл».

— «Собиратор» и «М5 Молл» объединились, чтобы научить жителей экологичному шопингу. Мы сняли шесть динамичных роликов с экспертами экопроекта. Получился интересный марафон по экопокупкам. Мы уверены, что после просмотра видео покупатели будут больше заботиться о своих вещах и бюджете, – рассказала менеджер экопроектов «Собиратор» Лидия Озёрская.

— Уверен, из наших видеоуроков покупатели узнают много нового о том, как подготовиться к шоппингу еще дома, как подходить к составлению своего гардероба, освободить пространство от ненужных вещей, экологично «попрощаться» с ними и осознанно относиться к приобретению новых вещей в будущем, – прокомментировал управляющий ТРЦ «М5 Молл» Вадим Живогляд.

Более подробную информацию о ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальных страницах торгового комплекса в социальных сетях