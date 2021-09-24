Любовный гороскоп на октябрь: успех в сексе ждёт три знака зодиака

Астрологи определили три знака зодиака, которых к октябре ждёт невероятный успех в любви и в сексе. 7info публикует прогноз для счастливчиков.

Овен

Волнительные любовные приключения ожидают Овнов. Свободные представители знака встретят того, кто изменит их представление о пылкой любви и бешеной страсти. Они наконец-то почувствуют прилив невероятной сексуальной энергетики. Овны, у которых есть вторые половинки, получат шанс освежить свои отношения. Пользуйтесь любой возможностью, которую подарит вам вселенная.

Лев

Львы весь октябрь будут нежиться в заботе любимых. Их ждут тёплые семейные вечера, долгие прогулки с объятьями и поцелуями, жаркие ночи. Не растеряйте любовный запал и делаете всё, чтобы ваша вторая половинка чувствовала отдачу.

Скорпион

В начале октября Скорпионы почувствуют невероятный прилив сексуальной энергии. Захочется разнообразия в интимной жизни и сильных эмоциональных потрясений. Возможно, вы встретите любовь. Правда, будьте осторожнее. Под видом счастья всей жизни может скрываться опасное искушение.

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