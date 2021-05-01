Любимов: «Решения Президента РФ – это новые шансы и новые возможности для нашего региона»

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30 апреля в р.п. Старожилово Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов встретился со старостами и активом Старожиловского района, а также депутатами органов местного самоуправления, членами фракции «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В ходе встреч обсуждались вопросы развития муниципального образования, укрепления экономики и социальной сферы региона, в том числе в рамках реализации задач и инициатив Президента РФ В.В. Путина, которые он озвучил в своем Послании Федеральному Собранию.

Губернатор, обращаясь к депутатам, подчеркнул, что перед областными органами власти, местного самоуправления, представителями партии стоит ответственная задача – максимально качественно провести работу по всем направлениям, обозначенным Президентом страны. Особое внимание Николай Любимов обратил на социальные инициативы и поддержку регионов. «Благодаря работе, которую мы провели в последние годы, Рязанская область в ближайшее время сможет воспользоваться инфраструктурными бюджетными кредитами. У нас много проектов, которые важны для людей», – сказал он. Николай Любимов также поднял тему приобретения новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. «За последние 2 года мы значительно обновили парк скорой помощи в регионе, но потребности еще есть. Пять тысяч машин по стране будут приобретаться, и мы обязательно свои тоже получим, – сказал он. – По инициативам и поручениям, которые даны В.В. Путиным, уже ведется большая работа и всё обязательно будет реализовано. Решения Президента РФ – это новые шансы и новые возможности для нашего региона».

Губернатор отметил, что в своем Послании Президент РФ неоднократно подчеркивал, что по многим вопросам была поддержана инициатива «Единой России». Это является показателем того, насколько глава государства опирается на партию. Николай Любимов обратил внимание на проекты, которые уже реализованы в регионе за счет работы по партийной линии, в том числе строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Старожилове. Большая поддержка в решении этого вопроса была оказана депутатом от Рязанской области, членом фракции «Единая Россия», Председателем Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андреем Макаровым. «Физкультура и спорт сейчас на подъеме и мы должны поддерживать наших людей, создавать необходимые условия для их занятий, уверен, что ФОК будет востребован. Мы пообещали и вместе выполнили своё обещание, – сказал Николай Любимов. – Всё возможное должно делаться для того, чтобы люди ощущали, что здесь, в своем родном поселении, можно и нужно жить комфортно. Власть слышит людей и люди тоже понимают что и зачем делает власть».

В ходе встречи главе региона был задан ряд вопросов, в том числе касающихся поддержки фермеров, строительства ФАПов, ремонта пешеходных дорог, реконструкции мостового тротуара.

Разговор со старостами и активом Старожиловского района также строился в режиме «открытого диалога». Говорили о решениях Президента РФ, направленных на повышение продолжительности жизни людей и оказание социальной поддержки семьям с детьми к новому учебному году. Речь также шла об укреплении социальной инфраструктуры муниципального образования, реализации значимых проектов для местного населения. «Не надо терпеть 5-10 лет. Надо делать здесь и сейчас. Благодаря инициативам Президента, поддержке партии «Единая Россия» у нас для этого есть дополнительные возможности», – сказал Николай Любимов. В ходе встречи жители Старожилова обратились к Губернатору с просьбой о ремонте терапевтического отделения районной больницы, памятника В.М. Головнину, продолжении программы поддержки местных инициатив, организации отлова и содержания безнадзорных животных.

В рамках встречи Губернатор Николай Любимов совместно с жителями муниципального образования возложили цветы к воинским захоронениям, где в прошлом году по программе местных инициатив был проведен ремонт и благоустройство территории.