Любимов поручил проверить все больницы после происшествия в ОКБ имени Семашко

В среду, 9 июня, Николай Любимов поручил проверить все больницы на предмет противопожарной безопасности. Соответствующее распоряжение он сделал после происшествия в ОКБ имени Семашко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона также пообещал оказать помощь семья погибшим и пострадавшим.
Губернатор поручил министру здравоохранение обеспечить бесперебойную работу ОКБ имени Семашко.
Напомним, в ном пожаре в рязанской больнице погибли три человека и восемь пострадали. Уже известна возможная причина возгорания.
Опергруппа правительства даже опубликовала видео с места происшествия.