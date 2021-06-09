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Среда, 9 июня, 2021
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Любимов поручил проверить все больницы после происшествия в ОКБ имени Семашко

Елена Лобанова
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В среду, 9 июня, Николай Любимов поручил проверить все больницы на предмет противопожарной безопасности. Соответствующее распоряжение он сделал после происшествия в ОКБ имени Семашко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

— Нужно незамедлительно провести внеплановые проверки всех учреждений здравоохранения на предмет ​ противопожарной безопасности. Необходимо также оказать всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара. Мы должны самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП, — отметил губернатор Рязанской области. 

Глава региона также пообещал оказать помощь семья погибшим и пострадавшим.  

— Я выражаю глубокие соболезнования родственникам погибшим. Мы обязательно окажем им всю необходимую помощь. Поддержку получат и пострадавшие в пожаре люди, — сказал Николай Любимов. 

Губернатор поручил министру здравоохранение обеспечить бесперебойную работу ОКБ имени Семашко.

Напомним, в ном пожаре в рязанской больнице погибли три человека и восемь пострадали. Уже известна возможная причина возгорания.

Опергруппа правительства даже опубликовала видео с места происшествия.

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