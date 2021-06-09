Любимов поручил проверить все больницы после происшествия в ОКБ имени Семашко

- Advertisement -

В среду, 9 июня, Николай Любимов поручил проверить все больницы на предмет противопожарной безопасности. Соответствующее распоряжение он сделал после происшествия в ОКБ имени Семашко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Нужно незамедлительно провести внеплановые проверки всех учреждений здравоохранения на предмет ​ противопожарной безопасности. Необходимо также оказать всю возможную помощь специалистам, которые будут устанавливать причины пожара. Мы должны самым тщательным образом разобраться в причинах этого ЧП, — отметил губернатор Рязанской области.

Глава региона также пообещал оказать помощь семья погибшим и пострадавшим.

— Я выражаю глубокие соболезнования родственникам погибшим. Мы обязательно окажем им всю необходимую помощь. Поддержку получат и пострадавшие в пожаре люди, — сказал Николай Любимов.

Губернатор поручил министру здравоохранение обеспечить бесперебойную работу ОКБ имени Семашко.

Напомним, в ном пожаре в рязанской больнице погибли три человека и восемь пострадали. Уже известна возможная причина возгорания.

Опергруппа правительства даже опубликовала видео с места происшествия.