Названа возможная причина пожара в реанимации больницы имени Семашко

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Причиной пожара в реанимации больницы имени Семашко в Рязани могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, перед пожаром была вспышка.

Также рассматриваются версии короткого замыкания в медицинском оборудовании, электропроводке. Очаг пожара находился в одной из палат.

Все системы противопожарной защиты при пожаре в реанимационном отделении сработали, уточняет ТАСС.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: Рязань, улица Семашко, 3 корпус 2 поступило 9 июня в 03.36. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. К этому моменту площадь пожара в реанимационном отделении составляла 15 квадратных метров, на первом этаже было сильное задымление.

Сотрудники МЧС смогли не допустить дальнейшего распространения огня, пожар ликвидировали в 04.17. Эвакуировано 35 человек, 8 спасены, госпитализированы. Три человека погибли.

На месте происшествия работали 60 человек, 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается.