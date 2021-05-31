Любимов поручил министрам провести прием граждан в районах Рязанской области

В понедельник, 31 мая, Николай Любимов поручил министрам объехать все районы Рязанской области и провести там личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор отметил множество проблем, которые волнуют местных жителей.
Глава региона отметил, что сам продолжит объезжать районы и контролировать решение проблем местных жителей. Он также поручил зампреду правительства Анне Росляковой составить график выездной работы.
Губернатор напомнил о плохих дорогах, на которые зачастую жалуются жители всей районов. В связи с этим он поручил Евгению Беленецкому «заняться работой на местах, в конкретных муниципальных образованиях, конкретных населенных пунктах».