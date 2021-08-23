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Понедельник, 23 августа, 2021
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Любимов ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Елена Лобанова
Любимов ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

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В четверг, 26 августа, Николай Любимов ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Прямая линия будет транслироваться на телеканале ТКР, радиостанции ТКР-ФМ, в официальной группе «Рязанская область» в ВК. Начало эфира запланировано на 12:00. 

Задать вопросы можно заранее, направив их по электронной почте ([email protected]) или написав в комментариях к анонсу в официальных группах Рязанской области в ВК и «Одноклассниках». 

С 24 августа рязанцы смогут задать вопрос, позвонив телефону «горячей линии» 8-910-012-11-13.

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