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В четверг, 26 августа, Николай Любимов ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Прямая линия будет транслироваться на телеканале ТКР, радиостанции ТКР-ФМ, в официальной группе «Рязанская область» в ВК. Начало эфира запланировано на 12:00.

Задать вопросы можно заранее, направив их по электронной почте ([email protected]) или написав в комментариях к анонсу в официальных группах Рязанской области в ВК и «Одноклассниках».

С 24 августа рязанцы смогут задать вопрос, позвонив телефону «горячей линии» 8-910-012-11-13.