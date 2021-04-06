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Вторник, 6 апреля, 2021
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Любимов обратил внимание на проблемы рязанских аграриев

Валерия Мединская

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал проблему рязанских аграриев, связанную с передвижением крупногабаритной сельскохозяйственной техники по автодорогам. На заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля, глава региона отметил, что сложности с передвижением серьезно влияют на эффективность работы предприятий и агропроизводства в целом, поскольку требует специального разрешения.

– В преддверии весенних полевых работ эта проблема становится особенно острой для наших аграриев, – сказал Николай Любимов, добавив, что потребность в перемещении сельскохозяйственной техники для работы в полях существует не только весной, но и летом, и осенью – в период уборочной и кормозаготовительной кампании.

Приобретение специальных разрешений несут серьезные финансовые и временные затраты. Аграрии должны согласовать маршруты в обе стороны. Ежедневно один крупногабаритный автомобиль может совершать до 20 поездок в день.Глава региона выразил готовность Правительства региона совместно с депутатами областной Думы решать данную проблему.

Проблема есть и ее нужно обязательно решать, используя все возможности. Наши аграрии должны иметь возможность эффективно работать. Если необходимы поправки федерального законодательства, то я готов лично подключиться к этой работе и выходить с предложениями в профильные ведомства, – сказал Николай Любимов.

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