Любимов обратил внимание на проблемы рязанских аграриев

Губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал проблему рязанских аграриев, связанную с передвижением крупногабаритной сельскохозяйственной техники по автодорогам. На заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля, глава региона отметил, что сложности с передвижением серьезно влияют на эффективность работы предприятий и агропроизводства в целом, поскольку требует специального разрешения.

– В преддверии весенних полевых работ эта проблема становится особенно острой для наших аграриев, – сказал Николай Любимов, добавив, что потребность в перемещении сельскохозяйственной техники для работы в полях существует не только весной, но и летом, и осенью – в период уборочной и кормозаготовительной кампании.

Приобретение специальных разрешений несут серьезные финансовые и временные затраты. Аграрии должны согласовать маршруты в обе стороны. Ежедневно один крупногабаритный автомобиль может совершать до 20 поездок в день.Глава региона выразил готовность Правительства региона совместно с депутатами областной Думы решать данную проблему.