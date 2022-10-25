Луганский академический театр представил в Рязани «Гусёнка» и «Дюймовочку»

24 октября состоялись «Большие гастроли» Луганского академического театра кукол в Рязани, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене Рязанского театра кукол прошли показы спектаклей «Дюймовочка» и «Гусенок».

Валерий Шадский, художественный руководитель Рязанского театра кукол, режиссер:

Большие гастроли» Луганского академического театра кукол будут по-настоящему большими: десять городов. Мне кажется особенно значимым и то, что свою жизнь в составе Российской Федерации коллеги начинают с такого масштабного проекта, и то, что первые показы прошли на нашей сцене.

Мы были вместе в самые трудные моменты и будем вместе всегда. В 2015 году Луганский академический театр кукол впервые приехал на фестиваль «Рязанские смотрины», а позже неоднократно становился участником биеннале. Уверен, наша дружба продолжится.

Сергей Терновой, директор Луганского академического театра кукол:

Рязанские кукольники поддерживали нас в самые тяжелые, самые беспокойные времена. И морально, и материально. Мы, действительно, братья. И я всегда буду благодарен этому театру и его команде. Для меня они служат примером человечности и профессионализма.

Валерий Середа, режиссёр Луганского академического театра кукол:

«Большие гастроли» — это радость, волнение и… надежда. Такие проекты дают ощущение перспективы, помогают расти профессионально. Символично, что гастроли начинаются в Рязани. В свое время помощь коллег помогла нам сохранить театр.

Чем сложнее взрослым, тем больше усилий мы должны прилагать для того, чтобы у детей было детство. Это архиважно. Поэтому наш «Гусенок» такой солнечный. Мы играем, шутим, поем. А «Дюймовочка» в финале возвращается к маме. Вместе с принцем. Андерсен ничего не рассказывает о судьбе этой женщины, но разве она не заслуживает счастливый финал?

Я думаю, рассказывать сказки важно и нужно. Они, на самом деле, могут изменить мир, потому что формируют мышление детей, а в их руках — будущее.

Рязанский театр кукол принял решение перечислить средства от продажи билетов на прошедшие показы в фонд ФОРПОСТ, который оказывает помощь жителям Донбасса, а также военнослужащим СВО.

После Рязани Луганский академический театр кукол посетит Владимир, Ковров, Муром, Иваново, Кинешму, Кострому, Рыбинск, Ярославль, Переславль Залесский.

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