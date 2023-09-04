Лучшим поплавочным рыбатлонистом года стал 60-летний мужчина

В субботу 2 сентября с 13:00 в селе Кирицы в 50 км от Рязани состоялся традиционный Кубок главы администрации Спасского района по поплавочному рыбатлону. Это соревнование на фоне красивейшей усадьбы барона фон Дервиза венчало поплавочный сезон в Рязанской области. На нем определился победитель Общего зачета-2023.

65 человек из различных городов стартовали на местном пляже в очень комфортную для рыбатлона погоду — без дождя, без ветра и без жары. Каждый участник забега за рыбой, как всегда, на регистрации получил по 0,5 л питьевой воды. Вместе со всеми стартовали и несколько сап-сёрферов, которые вместо бегового круга преодолевали небольшое расстояние на своих сапах.

Надо сказать, что клёв в этот день был не ахти какой потрясающий, но все же многие смогли поймать за два часа две рыбы, И это были мелкие верховки, окушки, плотвички. Победу одержал опытный москвич Валентин Вагшуль с результатом 20 минут 53 секунды. 2-е место занял тоже опытный рыбатлонист Олег Тинин, редко позволяющий кому-то у себя выиграть. Бронза досталась также матерому «волку рыбатлона» Алексею Мезенцеву.

Но не им было суждено было стать чемпионом Общего зачета. Звание впервые и достаточно неожиданно завоевал Дмитрий Пантюхин, которому на днях исполняется уже 60 лет! И этот возраст не только не мешает ему участвовать, но и показывать солидные результаты в рыбатлоне. В этот день он стал 10-м, но из-за неудач других претендентов на общую победу, Дмитрий признан чемпионом Общего зачета, набрав 194 балла.

Среди девушек лучшей и в Кирицах, и в сезоне стала рязанка Ирина Мефодина. Среди детей до 12 лет 2 сентября первенствовал Артем Пронин.

Призов, как всегда, было очень много и весьма солидных. Теперь рыбатлон переместится в Башкортостан, где в Нуримановском районе 23 сентября пройдут в один день сразу два забега за рыбой — поплавочный и спиннинговый.

А в Рязани сезон завершится 30 сентября спиннинговым чемпионатом, регистрация на который уже открыта на сайте.