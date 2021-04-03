Лосиное молоко из Костромы прославили на всю страну

В эфире федерального телеканала «Пятый канал» похвалили костромичей за то, что они одними из первых догадались доить лосей.

Журналисты рассказали о лосиной ферме в Сумароково, которая существует около 60 лет, и обратили внимание, что молоко лечит язву желудка и лучевую болезнь.

«Лосиное молоко обладает удивительными свойствами. Оно питательнее, чем коровье молоко, усваивается на все сто процентов, оно абсолютно гипоаллергенно»,— рассказала диетолог Ольга Бурлакова.

Подчеркивается, что лосиное молоко нужно пить по 100-150 граммов в день. Оно противопоказано только людям с панкреатитом и желчнокаменной болезнью.