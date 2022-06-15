Людмила Гаврикова покинула пост начальника ГУ ветеринарии Рязанской области

Людмила Гаврикова уволилась с должности начальника ГУ ветеринарии Рязанской области. Это информацию подтвердили в ведомстве.

С 15 июня исполняет обязанности руководителя Управления Вячеслав Губарев.

ГУ ветеринарии Рязанской области Людмила Гаврикова возглавила в 2019 года. До этого работала начальником Шиловской райветстанции.

Напомним, 14 июня также стало известно, что врио губернатора Рязанской области Павел Малков освободил с занимаемого поста руководителя Госжилинспекции Геннадия Шмидта, а затем объяснил своё решение.

Кроме того, в интервью рязанским телеканалам глава региона заявил, что в будущем планируются и другие отставки чиновников.