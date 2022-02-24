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Четверг, 24 февраля, 2022

Любимов заявил о необходимости обеспечить безопасность рязанцев и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения

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Любимов заявил о необходимости обеспечить безопасность рязанцев и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о необходимости обеспечить безопасности жителей региона бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения. Такое заявление он сделал во время заседания антитеррористической комиссии 24 февраля.

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Напомним, утром президент Путин объявил о проведении военной спецоперации. В регионе действует режим повышенной готовности в связи с прибытием эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

 – В сложившихся условиях наша главная задача – предпринять все необходимые меры для максимального обеспечения безопасности жителей региона и бесперебойной работы всех объектов жизнеобеспечения.

В ходе заседания обсуждались текущая ситуация и дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической безопасности в регионе, информирует сайт правительства Рязанской области.

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