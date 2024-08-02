Лирика, живопись и дизайн: афиша мероприятий Рязани на 3-4 августа

Наступил последний месяц лета, а это значит, что пора в экстренном порядке запасаться яркими впечатлениями и красками на весь остаток года! Рассказываем, на что и где стоит посмотреть в эти выходные в Рязани любителям искусства классического и современного.

3 августа, суббота

Библиотека им. Есенина

В этот день откроется аж две выставки, стоящих внимания! Причем в одно и то же время! В 17:00 для вас распахнутся двери:

Выставка Павлины Терчиковой «Цвета и чувства». Художник, дизайнер театра драмы и член Профессионального союза художников России поделится образами, вдохновленными собственным внутренним миром, красками и движением жизни в своих картинах. Вход свободный. 6+

Выставка метафорической живописи «Дневник художника» Королёвой Алёны. Алёна работает в жанре метафорической живописи и символизма, создаёт картины, которые отражают его личные взгляды на жизнь и проблемы самоидентификации в современном мире, раскрывающие внутренний мир смотрящего. 0+

Живопись Вероники Федотовой «Газетные истории». Нестандартный подход к рисованию, вдохновленный особенностями инфографики и всем тем, что составляет газеты, позволит прочувствовать связь картин с историей. 6+

Рязанская ВДНХ

Если вы предпочитаете произведения искусства не на холстах, а буквально из них состоящие, то вам лучше следует посетить Фестиваль моды и дизайна в Торговом городке (0+).

С 17:00 до 20:00 ожидают мастер-классы по макияжу (по предыарительной записи) и плетению кос (6+)

С 20:00 и до 22:00 отгремит концертная программа с самым настоящим показом мод, а также выступлениями коллектива танцевальной студии «Репутация» и кавер-группы «Неон» (16+).

4 августа, воскресенье

Зелёный театр ЦПКиО

18:00 – концерт «Хорошее настроение». Эстрадными и лирические песни исполнит ансамбль «Рада», солировать будут Татьяна Янсон и Ольга Васильева (0+).