20 C
Рязань
Понедельник, 17 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Липецкого водителя расплющило цистерной на трассе

Никита Брыкин
- Advertisement -

Днем в субботу на 287-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Липецкой области произошла смертельная авария, пишет портал «Город 48».

По предварительной версии, 52-летний водитель «МАЗ» резко затормозил перед остановившимся у пешеходного перехода автомобилем. В итоге грузовик вынесло на встречную полосу.

В УМВД по Липецкой области пояснили, что нарушил ПДД. В итоге это привело к столкновению с иномаркой «Renault Megane», которой управлял 40-летний мужчина. Он скончался на месте

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части три статьи 264 УК РФ. Смертельное столкновение записала камера наблюдения.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]