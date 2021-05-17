Липецкого водителя расплющило цистерной на трассе

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Днем в субботу на 287-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Липецкой области произошла смертельная авария, пишет портал «Город 48».

По предварительной версии, 52-летний водитель «МАЗ» резко затормозил перед остановившимся у пешеходного перехода автомобилем. В итоге грузовик вынесло на встречную полосу.

В УМВД по Липецкой области пояснили, что нарушил ПДД. В итоге это привело к столкновению с иномаркой «Renault Megane», которой управлял 40-летний мужчина. Он скончался на месте

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части три статьи 264 УК РФ. Смертельное столкновение записала камера наблюдения.