Липецкие чиновники нашли способ сдерживать цены на продукты

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Пресс-секретарь губернатора Липецкой области Михаил Шаршаков рассказал, что чиновники контролируют рост цен на продукты питания, пишет ТАСС.

По его словам, для этого в регионе проводят ярмарки. Подчеркивается, что на них овощи, фрукты, мясо стоят значительно дешевле, чем в магазине.

«Крупные торговые сети не всегда берут поставщиков из региона, часто — из соседних субъектов, что автоматически увеличивает стоимость продукции», — пояснил Шаршаков.

Собеседник агентства отметил, что липецкие чиновники работают над тем, чтобы на прилавки магазинов попадала продукция местных производителей.