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Пятница, 3 сентября, 2021
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Липчане ищут родственников погибшего на войне

Никита Брыкин
Липчане ищут родственников погибшего на войне

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Жители Липецкой области занимаются поисками родственников погибшего в ходе Великой Отечественной войны. Соответствующее обращение появилось в группе «Подслушано Чаплыгин» социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, поисковики обнаружили останки липчанина, которого удалось идентифицировать по смертному медальону.

Кроме того, при нем имелся самодельный вкладыш, на котором была указана деревня Белевец Трегубовского сельсовета Становлянского района.

«Горячих Арина Арсентьевна от Горячих Василий Иванович», – говорится в обращении.

Людей, у которых есть сведения о родственниках погибшего, просят связаться с поисковиками.

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