Липчанам пообещали скорое открытие пляжей

- Advertisement -

Заместитель начальника управления главного смотрителя Липецка Светлана Поцелуйко рассказала о результатах проверки воды и почвы на сокольском, новолипецком и тракторозаводском пляжах, пишет портал «Город 48».

По ее словам, в них не обнаружили никаких возбудителей болезней. Ожидается, что Роспотребнадзор в ближайшее время предоставит соответствующее заключение.

«Как только мы его получим, в администрации Липецка издадут распоряжение об открытии пляжей», – уточнила Поцелуйко.

Как пишет портал, все вышеуказанные пляжи де-факто готовы принять отдыхающих.