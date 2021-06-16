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Среда, 16 июня, 2021
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Липчанам пообещали скорое открытие пляжей

Никита Брыкин
Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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Заместитель начальника управления главного смотрителя Липецка Светлана Поцелуйко рассказала о результатах проверки воды и почвы на сокольском, новолипецком и тракторозаводском пляжах, пишет портал «Город 48».

По ее словам, в них не обнаружили никаких возбудителей болезней. Ожидается, что Роспотребнадзор в ближайшее время предоставит соответствующее заключение.

«Как только мы его получим, в администрации Липецка издадут распоряжение об открытии пляжей», – уточнила Поцелуйко.

Как пишет портал, все вышеуказанные пляжи де-факто готовы принять отдыхающих.

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