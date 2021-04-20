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Вторник, 20 апреля, 2021
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Липчан пригласили на выгодный субботник

Никита Брыкин
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Региональное управление молодежной политики пригласило жителей Липецка на субботник у Дома мастера в Верхнем парке, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что он пройдет в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» 20 апреля.

Неравнодушным волонтерским объединениям предстоит помочь в уборке прилагающей территории и дома-музея, а также облагородить памятник В.С. Сорокина.

«От нас экскурсия, эмоции и хорошее настроение, а также сувениры на память», – пояснили в ведомстве.

Отметим, что мероприятие начнется в 11:00.

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