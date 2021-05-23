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Воскресенье, 23 мая, 2021
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Липчан предупредили о возвращении дождей

Никита Брыкин
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Синоптики рассказали о погоде в Липецкой области в ближайшие сутки, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что в понедельник в регионе ожидается переменная облачность. При этом днем возможен местами небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха опустится до семи градусов выше нуля. В то же время днем потеплеет до двадцати пяти градусов выше нуля.

Подчеркивается, что среднесуточные температуры воздуха составят пятнадцать градусов тепла.

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