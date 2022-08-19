Лесные пожары в Рязанской области сняли из космоса. Снимок в своей официальной группе опубликовал Роскосмос.

В ведомстве отметили, что спутники Роскосмоса следят за обстановкой с природными пожарами под Рязанью ежедневно. В среду утром в регионе действовали три очага возгорания, к вечеру подтвердились ещё два, огонь прошел 800 га.

К четвергу два очага удалось ликвидировать, но площадь пожаров все еще превышает 180 га, сообщал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Кудомского участкового лесничества в Спасском районе, а также в Клепиковском районе.