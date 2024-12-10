«ЛЕОВИТ» запустит в Рязанской области завод по производству спецпитания

Российская компания «ЛЕОВИТ» в 2025 году запустит в Рязанской области завод по производству специализированного лечебного и профилактического питания. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию 7info.

Сейчас компания имеет собственную производственную площадку в Москве, где производит более 2000 тонн специализированного питания в год.

Новый завод будет оснащен современным оборудованием и современной технической базой для производства инновационных форм лечебного энтерального питания. Первая очередь проекта будет запущена в 1 квартале 2025 года, вторая – к концу 2025 года, финальная третья – к середине 2026 года.

Российский рынок специализированного лечебного питания, на сегодняшний день на 96% закрывается за счет импорта. Собственное производство составляет 3% от общего объема потребления. При этом объем российского рынка специализированного питания составляет около 3 млрд рублей, при его емкости в 30 млрд руб. Потребность в подобной продукции очень высока, и многие пациенты не получают необходимое лечебное питание.

«В современном мире здоровье и различные способы поддержания организма занимают центральное место в общественной дискуссии, – комментирует Президент компании «ЛЕОВИТ» д.м.н. Татьяна Львовна Пилат. – Число людей с проблемами пищеварения, хроническими заболеваниями и нарушениями обмена веществ постоянно растет. Необходимость в специализированном питании становится всё более актуальной. Уже сейчас мы наблюдаем перебои с поставками импортных видов энтерального питания на российский рынок, что связано как с международными санкциями, так и с внутренней политикой зарубежных компаний. Данный факт, несомненно, ставит под риск медицинскую реабилитацию и нутритивной поддержку пациентов, что означает, что импортозамещение — это ключевой фактор производственной и медицинской безопасности страны. Главная задача отрасли специализированных видов питания – не допустить дефицит. Именно поэтому запуск производства лечебного питания несет в себе социальную и экономическую значимость».