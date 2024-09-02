Лекторы Общества «Знание» пообщались с рязанской молодежью на Дне первокурсника

В рамках праздника для первокурсников рязанских вузов 1 сентября в центральном парке культуры и отдыха был организован лекторий от Российского общества «Знание». Участниками мероприятия стали студенты РязГМУ им. И.П. Павлова, РГРТУ им. В.Ф. Уткина, РГУ им. С.А. Есенина и курсанты Академии ФСИН России.

Так, в рамках трека Знание.Лекторий в преддверии нового учебного года участники побеседовали о достижениях России и Рязанской области на современном этапе вместе с начальником отдела проектно-грантовых инициатив и научной деятельности Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина» Александрой Бакулиной. Речь шла и о перспективах развития нашей страны и региона в различных сферах.

«Мы часто слышим от молодежи вопросы о том, чем страна и наша малая Родина могут гордиться на фоне все возрастающей антироссийской кампании в инфополе. В этой связи именно Общество «Знание» дает максимально полные ответы на эти вопросы», — отметила Александра Бакулина.

В свою очередь, директор филиала Общества «Знание» в Рязанской области Александр Селиванов познакомил первокурсников с просветительской организацией, ее проектами и возможностями для молодежи:

«Надеемся увидеть ребят среди участников наших просветительских проектов, а, возможно, и в качестве лекторов».

Еще одной актуальной темой, которую обсудила рязанская молодежь, стала специальная военная операция. В рамках трека Знание.Герои участник боевых действий Роман Иголкин подробно рассказал об СВО, ее целях и задачах.

«Сегодня в России многие воспринимают происходящее в зоне боевых действий как нечто отвлечённое, далекое, не касающееся лично его или ее. Это не так. Наша задача — донести достоверные знания о важности и масштабе событий до каждого слушателя», — подчеркнул лектор.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Российского общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, выдающиеся ученые, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.