Лебедев сравнил уровень коррупции в России и Украине

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором сравнил уровень коррупции в России и на Украине.

На Украине это норма!

Знаете, что поражало приезжающих в Донецк жителей украинских территорий? Общественный транспорт!

На фото троллейбус в Хмельницком. Это выставили на украинском канале, дабы поржать с пенька под сиденьем. А все остальное нормально???

Это я пытаюсь объяснить многим украинским гражданам: вы так привыкли жить в этом… что просто даже не замечаете убожества, в котором находитесь, по привычке считая его нормой. Вот смотрите на троллейбус – это НОРМА!

Мы частенько спорим о коррупции в России. В последнее время очень много задержаний чиновников. Но вы просто попробуйте представить уровень коррупции на Украине. Смотрите на этот троллейбус и представляйте: что было бы, если бы подобное каталось в Ростове, Нижнем Новгороде, Орле, Курске или Белгороде.

Коррупционеры в России – просто дети малые, в сравнении с Украиной!

И так практически во всем! Мы жалуемся на работников ЖЭКа, которые медлят или не с тем качеством, что мы хотим, проводят ремонт. На Украине, вы бы просто удивились приходу работника ЖЭКА, я про БЕСПЛАТНЫЙ приход. А дороги… На днях прислали видео из Франции, там речь шла о передвижении техники, один из подписчиков снял. Французские дороги чутка похуже донецких.

Что касается общественного транспорта… Таганрогские трамваи – это произведение искусства. А вот в николаевский, меня даже жаренной картошкой не заманили бы!

А у вас что творится в троллейбусах, да трамваях?