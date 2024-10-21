Понедельник, 21 октября, 2024
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Лебедев назвал русскую клавиатурную раскладку главной проблемой страны

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что одной из главных проблем России является компьютерная раскладка клавиатуры. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

«У России есть одна, просто огромная проблема, почти масштаба всей страны — это супердиверсия, которую устроили Запад и безграмотные русские программисты», — заявил Лебедев, комментируя особенности русской клавиатурной раскладки. По его словам, для того чтобы напечатать многие знаки препинания, нужно использовать клавишу Shift.

Лебедев отметил, что в латинской раскладке все знаки препинания находятся в нижнем регистре, и поэтому не требуется нажимать дополнительные клавиши.

Он призвал российские власти как можно скорее решить проблему раскладки, пишет Ura.ru.

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