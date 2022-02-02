Ученые из Техасского университета (США) считают, что аносмия после COVID-19 может быть связана с повреждением обонятельного эпителия, то есть слизистой носа. Они решили доказать, что избавление от аносмии связано с регенерацией обонятельного эпителия, и провели эксперимент с золотистыми сирийскими хомячками.

Специалисты проверили нюх животных в разное время после заражения с помощью спрятанного печенья, а затем исследовали образцы эпителия. Оказалось, что чем толще был эпителий, тем быстрее грызуны находили лакомство.

Ученые сделали вывод, что восстановление толщины эпителия должно быть связано с возвращением обоняния.

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Над вопросом, как добиться быстрого восстановления эпитэлиального слоя, задумался коллектив ученых из Бразилии, специализирующихся на исследованиях лазерных терапевтических методик. Они выдвинули предположение о том, что фотобиомодуляционная терапия (метод светотерапии, который включает в себя использование лазеров, светодиодов и широкополосного света) будет полезна для восстановления обоняния, поскольку она способна модулировать воспалительные процессы и улучшать заживление тканей в целом. В ходе исследования было отмечено улучшение потери обоняния у нескольких десятков пациентов независимо от используемого лазерного протокола.

Действительно, если после COVID-19 возникли нарушения работы обонятельного эпителия, использование лазера для лечения аносмии оправдано, сказала заведующая кафедрой оториноларингологии им. академика РАН И.Б. Солдатова Самарского государственного медицинского университета Татьяна Владимирова. Однако, по ее словам, желательно применять фототерапию в комплексе с другими методами.

Чтобы правильно установить причину потери обоняния после COVID-19, следует провести полное диагностическое обследование, включая МРТ мозга, подчеркнула эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Редкое обоняние: лазер вернет восприятие запахов после COVID-19