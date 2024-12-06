Лавров сказал, что Россия не хочет войны с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Россия не хочет ни с кем воевать и не думает о войне с США, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное — избежать ее. Об этом сообщают «РИА Новости».

“Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны”, – сказал Сергей Лавров в интервью.

Лавров напомнил, что в январе 2022 года Россия инициировала совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН (РФ, Китай, США, Британия, Франция). Страны заявили, что сделают все, чтобы избежать конфронтации, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга.

“Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли (примерно в то же время) предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности”, – отметил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел вспомнил двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в июне 2021 года. Тогда в Женеве стороны подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.