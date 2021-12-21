Лабораторию Рязанского колледжа электроники оснастили новым оборудованием при поддержке нефтеперерабатывающей компании

Рязанская НПК (входит в комплекс «Роснефть») оказала поддержку Рязанскому колледжу электроники в закупке нового оборудования для лаборатории.

Учебную лабораторию оснастили новым комплектом оборудования по механики, химическими реактивами. Пополнился и библиотечный фонт лаборатории: там появились новые книги и дидактические материалы.

Лабораторию используют для обучения студентов направлений «Переработка нефти и газа» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Обновлённые материалы, пособия и оборудование позволят им проводить различные исследования.

Напомним, на рязанском нефтезаводе реализуется корпоративная программа непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». В рамках этой программы предприятие сотрудничает с Рязанским колледжем электроники, единственным средним профессиональным учебным заведением, которое готовит по направлениям, востребованным на РНПК.

Предприятие оказывает поддержку колледжу не в первый раз. Ранее для студентов была создана современная лаборатория химии и технологии нефти и газа.

Учащиеся Рязанского колледжа электроники регулярно проходят учебную, производственную и преддипломную практики на нефтезаводе. А сотрудники предприятия входят в состав экзаменационной комиссии и участвуют в защите выпускных работ. Ежегодно до 50% выпускников колледжа электроники Рязанская НПК принимает на работу.

Кроме сотрудничества с Рязанским колледжем электроники, в рамках программы «школа-вуз-предприятие» действует «Роснефть-класс» и базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Рязанская НПК сотрудничает с 10 вузами страны и четырьмя ссузами региона.