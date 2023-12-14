Курсант Сасовского летного училища спросил Путина о судьбе гражданской авиации

Курсант Сасовского летного училища Максим Салтыков во время прямой линии с Владимиром Путиным задал президенту вопрос о гражданской авиации.

То, что курсант числится в училище, подтвердили редакции «62инфо» в самом училище.

Салтыков спросил, что будет с гражданской авиацией в сложившейся геополитической обстановке. По словам курсанта, часть самолетов проходят сертификацию, но не выходят на большие объемы производства, а имеющиеся самолеты когда-то израсходуют свой ресурс.

Путин ответил, что часть иностранных самолетов сейчас выкупаются.

При этом в стране планируют развивать собственную отрасль самолетостроения. Так, к 2030 году должно быть налажено производство более тысячи пассажирских самолетов, например, МС-21.

Летать будем! — подчеркнул президент.