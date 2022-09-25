Воскресенье, 25 сентября, 2022
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«Куда вы, трусы?»: под Волгоградом разбивают машины пытающимся выехать за границу

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Жители Палласовского района Волгоградской области устроили травлю тем, кто пытается выехать в Казахстан, пишет V1.RU.

По словам очевидцев, некоторые женщины проявляют агрессию по отношению к сидящим за рулем мужчинам и пытаются разбить их автомобили. Также они снимают «беглецов» на видео и даже отказываются продавать продукты в местных магазинах.

«Куда вы собрались, трусы? А жен своих почему не прихватили?» — возмущены женщины.

В ответ автомобилисты пытались отобрать у них телефоны. Источник портала в правоохранительных органах рассказал, что за несколько дней жители района успели разбить несколько транспортных средств.

Правоохранители уточнили, что автомобили, пытающиеся пересечь границу в основном из Волгограда, Ростова, Краснодара, Крыма и Москвы.

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