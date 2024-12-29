Куда пойти в Рязани в Новый год и Рождество. Топ-5 праздничных локаций города

Если вы ищете идеальные места для празднования, Рязань предлагает множество интересных и увлекательных локаций, где можно встретить наступающие праздники. Интересной подборкой мест, куда обязательно нужно отправиться в праздники, делится редакция 7info.

Рязанская ВДНХ

Открывает наш топ одно из самых ярких пространств города Рязанская ВДНХ. Этот уникальный комплекс начал свою историю в 1955 года, когда на его территории была открыта Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка. Всего через четыре года, в 1959 году, выставка прекратила свое существование, но здания павильонов не пустовали: здесь открылись магазины и городские сервисы. Так возник Торговый городок.

Сейчас Торговый городок носит название Рязанская ВДНХ. Это место, где переплетаются традиции и современность. В зимние праздники он превращается в яркую новогоднюю ярмарку. Торговые ряды наполнены ароматами свежей выпечки, горячего глинтвейна и разнообразных деликатесов. Гостей ждут стенды с изделиями ручной работы. Там можно приобрести уникальные подарки для близких. Вся территория красиво оформлена: праздничные огни сверкают на каждом шагу, гирлянды обвивают деревья, а сказочные персонажи, вовлеченные в новогоднюю сказку, радуют детей и взрослых. Особое внимание стоит уделить интерактивным инсталляциям, которые станут отличным фоном для ваших лучших снимков.

Лыбедский бульвар

В новогодние каникулы обязательно стоит заглянуть на Лыбедский бульвар, который не первый год становится одной из главных зимних площадок Рязани. Здесь деревья, украшенные множеством гирлянд, создают магическую атмосферу, очерчивая пространство вокруг главной новогодней красавицы — ёлки, сверкающей под шатром из огней. Это место идеально подходит для создания атмосферных фотографий.

Совсем недавно на Лыбедском бульваре открылся каток, который становится настоящей находкой для любителей активного отдыха. Здесь можно кататься на коньках и наслаждаться музыкой, которая создает живую и веселую атмосферу. Начиная со 2 января, на пространстве бульвара ежедневно будут проводиться семейные развлекательные программы, где каждый сможет найти что-то по душе: от игр до мастер-классов. А на праздник Рождества здесь пройдёт концерт.

Почтовая улица

Недалеко от Лыбедского бульвара находится Почтовая улица. Даже в холодное время года эта улица полна жизни благодаря вечерним выступлениям талантливых местных музыкантов. Здесь вы можете погрузиться в атмосферу авторской музыки и приятного общения. Холод точно не помешает вам насладиться вечерней прогулкой — вдоль улицы расположены уютные кафе и ресторанчики на любой вкус, где можно укрыться от зимнего ветра и согреться чашечкой горячего чая или кофе, наблюдая за переливом огоньков, украшающих окрестности.

Пройдя по Почтовой улице, вы легко доберётесь до площади Ленина, где возвышается самая высокая новогодняя ёлка Рязани. Она сверкает яркими огнями и украшена светящимися снежинками и звёздами

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Верхний и Нижний городские сады

Для тех, кто предпочитает более уединённые прогулки, подойдут Верхний и Нижний городские сады. Эти места были недавно обновлены и в итоге стали уютными уголками для отдыха и наслаждения природой. В Верхнем городском саду особенно стоит обратить внимание на Аллею путешественников, расположенную вдоль улицы Радищева. Прогулка здесь не только доставит удовольствие, но и позволит вам узнать больше о выдающихся рязанских исследователях и первопроходцах. Здесь установлены памятники, посвящённые таким знаменитым личностям, как Лаврентий Загоскин, Александр Авинов, Василий Головнин и Пётр Семёнов-Тян-Шанский. Совсем недавно здесь открыли скульптуру Михаила Венюкова.

Нижний городской парк, в свою очередь, очарует вас своим живописным рельефом и атмосферой спокойствия. Здесь звучит приятная музыка, а смотровая площадка даёт возможность полюбоваться красотами Рязани. Для семей с детьми есть детская площадка с качелями. А вечером весь парк освещается мягким светом, что добавляет этому месту особую магию.

Лесопарк

Но и последнее, не менее увлекательное место, которое мы рекомендуем вам посетить — это Лесопарк. Это идеальное пространство для любителей активного отдыха. Здесь вы можете арендовать лыжи, снегокаты или тюбинги. Лесопарк отлично подходит для семейного отдыха.

В этом году здесь стартовала новогодняя праздничная программа, которая продлится до 7 января. Организаторы подготовили множество мероприятий, которые будут проводиться на разных площадках, а главной изюминкой станет резиденция Деда Мороза. Здесь маленьких гостей ждут встречи с волшебником, творчество, увлекательные мастер-классы и разнообразные развлечения.

Завершение года в Рязани — это время, когда сбываются мечты, царит атмосфера теплоты и заботы. Всей семьёй изучая все эти замечательные локации, вы подарите себе и своим близким незабываемые воспоминания!

Подборку составила Олеся Чугунова