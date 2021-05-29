Кто отмечает именины 30 мая

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РИА «7 новостей» рассказывает, кто, согласно церковному православному календарю, отмечает свои именины 30 мая. Список поможет вам подобрать имена для новорождённых детей, а также напомнит о том, кого стоит поздравить.

30 мая День ангела у Адриана. Мальчики с этим именем в детстве очень болезненны, капризны и возбудимы. Своим родителям они доставляют много хлопот. Внешне чаще всего похожи на мать, а вот характером идут в отца. Скорее всего, Андриан вырастит упрямым и гордым. Его стихии — спорт и другие увлечения, требующие подвижности.

Адриан много требует от себя и не терпит лени и безответственности в других. Из людей с этим именем получаются хорошие начальники. Они готовы воспринимать новые идеи, выслушивать подчинённых, умеют отделять зёрна от плевел. Не всегда Адрианы работают по специальности, потому что лёгкая возбудимость в характере зачастую не даёт им задерживаться на одном месте. Адриану может быстро надоесть то, чем он занимается.

В браке не всегда молчаливы. Часто высказывают своё мнение и упорно стоят на том, в чём убеждены. Помогают жене по хозяйству, активно участвуют в воспитании детей.

30 мая именины у Афанасия. Афанасии — прирождённые исследователи. В детстве они любят исследовать каждый уголок дома, читать книги, смотреть фильмы. Во взрослом возрасте могут с головой окунуться в путешествия.

Внешне Афанасий приятен и скромен. Может показаться, что он нерешительный. Но внутри него зреет твёрдый стержень. Правда, силу характера не всегда удаётся проявить, поэтому в учёбе Афанасии в «средняках», а по карьерной лестнице идут медленно, но очень уверенно.

Из Афанасия получится отличный отец. Требовательный и снисходительный, такой человек может многое дать своим детям.

День ангела 30 мая у Евдокии. В детстве Евдокия — упрямая и озорная. Она чаще всего не слушается взрослых и окружающих. Для неё важно быть в центре внимание, узнать всё и поделиться всеми новостями. Евдокии бывают хитры и изобретательны, хорошая логика им позволяет находить выходы из самых запутанных ситуаций.

Евдокия с усердием учится и способна осилить любую работу. Правда, если что-то девушке с этим именем придётся не по душе, она вряд ли будет терпеть. Всех своих обидчиков она едким словом поставит на место. Кстати, Евдокию очень легко обидеть. И обиду она, как правило, можно сохранить на долгие годы.

В личной жизни Евдокия отдаёт предпочтение семье. Может уйти с работы ради воспитания детей, даже если в карьере всё будет складываться достаточно успешно. Для неё важно, чтобы, прежде всего, гармония царила в её доме. Близкие Евдокии всегда окружены любовью и заботой.

Также именины в этот день отмечает Степан. В детстве Степан — шаловливый и непоседливый ребёнок. Любит игры на свежем воздухе, поездки. У него хорошая память, и всё информацию он буквально схватывает на лету. Своим неугомонным характером может доставлять проблемы родителям. Особенно много проблем от него в подростковом возрасте. Ненаблюдательность и небрежность — это тоже про него.

Особенно спокойно и уверенно Степан ощущает себя в женском обществе. При дамах мужчины с этим именем ведут себя крайне обаятельно, всегда умеют подобрать нужный комплимент.

В семейной жизни далеко не идеален. Любит спорить с женой. А повышенная степень общительности Степана может стать поводом для ревности. Может перекладывать заботы по воспитанию детей на жену. Хотя деньги в дом, скорее всего, будет приносить, если найдёт себя в какой-либо сфере.

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