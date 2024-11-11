«Кто быстрее?»: Дмитрий Нагиев ищет миллиард на СТС

25 ноября в 20:00 на СТС выходит 8-серийная приключенческая комедия «Кто быстрее?», в которой герои Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич, Анны Банщиковой и других актёров отправятся в Геленджик, чтобы найти бриллианты в один миллиард рублей.

По сюжету бывший зэк по прозвищу Кекчуп (Дмитрий Нагиев) попадает в аварию на трассе. Теряя сознание, он рассказывает про бриллианты девяти незнакомцам, оказавшимся рядом (Катя Кабак, Григорий Калинин, Сергей Муравьёв, Маргарита Галич и другие), и говорит два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за драгоценностями. Только герои не знают, что их догоняют экс-полицейский (Кирилл Полухин) и его попутчица (Ольга Медынич), головорезы бывшей подельницы Кекчупа (Анна Банщикова) и сам виновник аварии, который вышел из комы.

Большую часть проекта составили натурные съёмкив Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где команде пришлось мириться с холодом, ливнем и сильным ветром. На площадке актёров спасали куртки с утеплением, термостельки и грелки. «В таких условиях, когда вылезаешь из актёрских вагончиков и влетаешь в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетый по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы и, насколько возможно, не нашакалить, чтобы потом несовестно было смотреть»,— признавался Дмитрий Нагиев в перерывах.

Экранную соперницу и экс-возлюбленную Дмитрия играет Анна Банщикова, которая примерила эффектный образ:красный костюм, высокие каблуки и чёрную повязку на правый глаз.«Люблю яркие перевоплощения, поэтому мне очень понравился образ героини в духе Диты фон Тиз. На съёмках меня не узнавали, и это классно, — говорит актриса. —И, конечно же, здорово, что мы с Димой снова работаем вместе. Мы оба из Петербурга, хорошо понимаем друг друга, в общем, у нас сработанный тандем».

Кроме сильного актёрского состава, создатели сериала отмечают насыщенность экшен-сценами. Больше 200 транспортных средств, 80 объектов и группа каскадёров из 26 человек, включая профессиональных гонщиков,—в каждой серии героев ждёт немало приключений.Во время съёмок трейсеры дрифтовали на контейнерной площадке и гоняли на мотоциклах, а каскадёры прыгали с моста Новой Ладоги, гнали на катерах, сбрасывали машину с обрыва, выпрыгивали из горящего бензовоза, управляли кукурузником и совершали другие трюки.

«Сюжет поиска сокровищ интересен зрителям ещё со времён «12 стульев», — считают режиссёры Иван и Анастасия Снежкины. — Наш сериал исследует всевозможные грани человеческой алчности. Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе. Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы. Потому действие сериала происходит во всех стихиях, а также с использованием всевозможных средств передвижения».

«КТО БЫСТРЕЕ?»

Премьера —25 ноября на СТС!

С понедельника по четверг в 20:00

Производство: кинокомпания 2020 Studio

Жанр: приключенческая комедия

Хронометраж: 48 минут

Количество серий в сезоне: 8

Режиссёры-постановщики: Иван и Анастасия Снежкины

Оператор-постановщик: Михаил Сенин

Генеральный продюсер: Заур Болотаев

Продюсер: Дарья Пашкова

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Креативный продюсер: Анна Шлякова

Исполнительный продюсер: Кристина Франчак

В ролях: Дмитрий Нагиев, Ольга Медынич, Анна Банщикова, Катя Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин, Сергей Муравьёв, Егор Губарев, Маргарита Галич, Бекзат Достаев, Нургис Турсынбай, Роман Мелдерс, Алексей Шильников и другие