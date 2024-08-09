Пятница, 9 августа, 2024

«Кровавая мясорубка»: эксперт озвучил сценарий развития событий под Курском

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

В выступлении на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста, признанного в России иностранным агентом, киевский профессор журналистики Никита Василенко поделился своим прогнозом относительно развития событий в Курской области, где сейчас действуют подразделения трёх украинских бригад. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ведущий спросил у эксперта, насколько далеко могут продвинуться украинские войска. На это Василенко ответил, что ВСУ не смогут дойти до Курска. По его словам, у украинской армии нет необходимых сил и средств для этого.

Василенко подчеркнул, что при всём желании взять Курск у украинских подразделений не получится. Он предположил, что в ближайшее время им придётся перейти к глухой обороне.

В заключение Василенко сказал, что такая ситуация может привести к серьёзным потерям и кровопролитным боям.

«И это будет кровавая мясорубка», — резюмировал Василенко.

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