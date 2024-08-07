Среда, 7 августа, 2024

Кровавая катастрофа: Сладков рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Автор: 7info

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Военкор Александр Сладков считает, что для ВСУ атака на Курскую область закончится кровавой катастрофой. Об этом он написал в телеграм-канале.

— Вполне вероятно весь этот прорыв может превратиться для Украины в кровавую катастрофу, если мы сумеем окружить и не выпустить их людей из России. Сдадутся — хорошо. Нет, это война, — пишет журналист.

По данным Сладкова, ВСУ не смогли взять с ходу Суджу и были вынуждены повернуть от райцентра в сторону Коренево. Сейчас рейд противника по тылам ВС РФ продолжается, но ВСУ находятся под постоянными ударами самолётов и вертолётов ВС РФ.

Также российские войска наносят удары по резервам противника в Сумах. Военкор считает, что враг готовит групповые цели, которые уничтожают российские войска.

Источники Сладкова уверены, что рейдовый отряд ВСУ будет скоро разбит.

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