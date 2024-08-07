Кровавая катастрофа: Сладков рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Военкор Александр Сладков считает, что для ВСУ атака на Курскую область закончится кровавой катастрофой. Об этом он написал в телеграм-канале.
По данным Сладкова, ВСУ не смогли взять с ходу Суджу и были вынуждены повернуть от райцентра в сторону Коренево. Сейчас рейд противника по тылам ВС РФ продолжается, но ВСУ находятся под постоянными ударами самолётов и вертолётов ВС РФ.
Также российские войска наносят удары по резервам противника в Сумах. Военкор считает, что враг готовит групповые цели, которые уничтожают российские войска.
Источники Сладкова уверены, что рейдовый отряд ВСУ будет скоро разбит.