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Среда, 12 апреля, 2023
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Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ

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Кристину Орбакайте и её старшего сына Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

С просьбой провести проверку деятельности певицы в Следственный комитет России обратились представители Ассоциации патриотических сил Юга России.

В заявлении общественники отметили, что певица после 24 февраля 2022 года живёт преимущественно в США, в России бывает только с концертами. Также есть информация о выступлениях Орбакайте со сцены в цветах украинского флага.

Также патриоты просят обратить внимание на то, что певица во время частичной мобилизации помогла сыну уехать из России в Америку.

Если информация о финансировании ВСУ подтвердится, общественники просят конфисковать 105-метровую квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице. Её на Орбакайте переписала Алла Пугачёва ещё в 2014 году.

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